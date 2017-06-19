الريال القطري يضعف عن سعر الربط بالدولار إثر المقاطعة

بلغ السعر المعروض للريال القطري مستوى أضعف من سعر ربطه بالدولار الأميركي في الوقت الذي تكابد فيه الدوحة صعوبات جراء أزمة دبلوماسية لكن مصرفيين عزوا ذلك إلى شح السيولة في سوق العملة وليس إلى خطر حقيقي يتهدد الربط.



وعُرض الريال، المثبت رسميا عند 3.64 ريال للدولار منذ 2001، بسعر3.6680 منذ قطعت السعودية ودول عربية أخرى علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو.



وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن ذلك التحرك، الذي لا يصل إلى 1%، ليس كبيراً بالأرقام المطلقة لكنه أضعف سعر صرف في السوق الفورية منذ يوليو تموز 2005.



وعلاوة على ذلك، فإن الانخفاضات السابقة للريال كانت لا تستمر لأكثر من يوم واحد عادة، ولكن في هذه المرة، سجلت العملة القطرية ضعفا كبيرا عن سعر الربط لأسبوعين.



وقال مصرفيون خليجيون من داخل قطر وخارجها إن أسعار السوق الفورية لا تظهر أي تغير في استعداد قطر أو قدرتها على الدفاع عن سعر الربط.



وأضافوا أن التقلبات تبدو ناتجة عن الطريقة التي أثرت بها الإجراءات الاقتصادية ضد قطر على تعاملات بين البنوك.



فقد قلصت كثير من البنوك في السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين المعاملات مع المؤسسات القطرية أو جمدتها خشية إغضاب حكوماتها. وأصبحت البنوك الأجنبية أكثر حذرا نظرا للمخاطر السياسية.



وكبح ذلك تداول النقد الأجنبي، وبصفة خاصة بين البنوك التي تعمل في الداخل والخارج، وتسبب في اختناقات بسلسلة إمدادات الدولار المتجهة إلى المؤسسات الخارجية وهو ما دفع الريال للتراجع.