مؤشر سوق السعودية يقفز 3% بانتظار الثلاثاء الحاسم

قفزة قوية حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الاثنين مع ترقب إعلان MSCI لمؤشرات الأسواق في وقت متأخر يوم غد الثلاثاء ما إذا كانت ستضيف السعودية إلى قائمة لرفع تصنيف محتمل إلى وضع السوق الناشئة أم لا.

وتعكس المكاسب الكبيرة التي حققتها مؤشرات سوق السعودية تفاؤلا كبيرا من جانب المستثمرين بمستقبل سوق السعودية وإمكانية حدوث ترقية لتصنيف السوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق تداول عند الإغلاق بنسبة 2.40%، أو 165 نقطة، ليخترق مستوى 7000 نقطة إلى 7046 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4 مليار ريال.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا البنك السعودي الفرنسي بنسبة 7.73%، تبوك الزراعية 6.63%، الصحراء 5.42%، بوبا العربية 6.13%.

كما ارتفع سهم ساب بنسبة 5.72%، فيما تصدر الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة مصرف الراجحي بـ1.08 مليار ريال، سابك 735 مليون ريال، والإنماء 552 مليون ريال.

وكان محمد بن عبد الله القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية٬ قال إن القائمين على مؤشر الـMSCI العالمي أبدوا رغبة جادة في ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية.

وستعلن MSCI لمؤشرات الأسواق في وقت متأخر يوم الثلاثاء ما إذا كانت ستضيف السعودية إلى قائمة لرفع تصنيف محتمل إلى وضع السوق الناشئة أم لا.

وفي حال اتخاذ قرار برفع التصنيف٬ فإن ذلك لن يحدث قبل منتصف 2019.

وقال القويز لصحيفة "الشرق الأوسط" "أثمرت الإصلاحات الاقتصادية٬ وما تبعها من عمليات تغيير وتطوير٬ على مستوى الاقتصاد السعودي٬ وسوق الأسهم٬ في زيادة مستوى اهتمام شركة MSCI في ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية لقائمة المؤشرات العالمية التي تتعامل معها الشركة".