نيكاي يسجل أعلى مستوى في أسبوعين بفعل تراجع الين

سجلت الأسهم اليابانية أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الاثنين بفعل الأداء القوي للدولار مقابل الين في حين نزل سهم نومورا العقارية بعد أن قالت إن البريد الياباني لم يعد يدرس شراء حصة فيها.



وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.6% إلى 20067.75 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ الخامس من يونيو حزيران.



وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% إلى 1606.07 نقطة ولكن في تداولات لم تزد على 1.48 مليار سهم وهو أقل حجم منذ 30 مايو أيار. وسجلت قيمة المعاملات أقل مستوياتها منذ ذلك الوقت أيضا.

