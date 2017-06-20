التوترات الجيوسياسية العالمية تدعم أسعار الذهب

ارتفع الذهب قليلا اليوم الثلاثاء بدعم من حالات الضبابية السياسية العالمية بعدما لامس أدنى مستوياته في خمسة أسابيع في وقت سابق من الجلسة مع تأكيد أحد المسؤولين البارزين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على موقف البنك الذي يميل للتشديد النقدي.



وقال مارك تو رئيس الأبحاث لدى مجموعة وينج فونج المالية في هونج كونج إن الذهب وجد بعض الدعم في العزوف عن المخاطرة بسبب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاوف المتعلقة بقدرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ إصلاحات مالية ونتائج الانتخابات في أوروبا والاضطرابات في الشرق الأوسط.



وزاد الذهب 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1246.82 دولار للأونصة. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1247.8 دولار للأونصة.



وكانت أسعار الذهب الفورية لامست أدنى مستوياتها منذ 17 مايو أيار عند 1242.61 دولار للأونصة في أوائل الجلسة بعدما أكد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وليام دادلي أن من المستبعد أن تؤدي البيانات الضعيفة التي صدرت في الآونة الأخيرة لعرقلة خطط الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.



ويستخدم الذهب كأداة استثمار بديلة في أوقات الضبابية السياسية والمالية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زاد البلاديوم 0.5% إلى 864.50 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.6% إلى 927.60 دولار للأونصة.



وصعدت الفضة 0.8% إلى 16.58 دولار للأونصة. وفي الجلسة السابقة لامس المعدن 16.44 دولار للأونصة مسجلا أدنى مستوياته منذ 18 مايو أيار.