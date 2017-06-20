الدولار يرتفع بدعم مراهنات على رفع الفائدة الأميركية

بلغ الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مقابل سلة من العملات اليوم الثلاثاء، بعد أن قال مسؤول بارز بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن التضخم الأميركي سيرتفع مع تحسن الأجور، مما عزز المراهنات على أن المركزي سيواصل زيادة أسعار الفائدة.

وتلقت العملة الأميركية دعماً إضافياً اليوم، حين قال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني إن الوقت ليس مناسبا الآن لزيادة أسعار الفائدة البريطانية مما دفع الجنيه الإسترليني للانخفاض بأكثر من نصف في المئة مقابل الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى من بينها الإسترليني، إلى 97.623 وهو أعلى مستوى له منذ نهاية مايو أيار.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وليام دادلي قال أمس الاثنين إن تحسن سوق العمل من شأنه أن يساهم في رفع التضخم ليؤكد الرسالة التي تفيد بأن من المستبعد أن تعرقل البيانات الضعيفة التي صدرت في الآونة الأخيرة خطط الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

ومقابل الين ارتفع الدولار إلى 111.90 ين، وهو أعلى مستوى منذ 26 مايو أيار. ويمثل ذلك ارتفاعا بنحو 3% من أدنى مستوى في حوالي شهرين بلغه الدولار عند 108.81 ين في 14 يونيو حزيران.

واستقر الدولار في أحدث تعاملات عند 111.67 ين مرتفعا 0.1 في المئة خلال الجلسة.