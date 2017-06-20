نيكاي يقفز لأعلى مستوى في نحو عامين بدعم ارتفاع الدولار

قلص مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية مكاسبه بعد صعوده لأعلى مستوى في نحو عامين اليوم الثلاثاء بدعم مستويات قياسية مرتفعة سجلتها وول ستريت وضعف الين وآمال بانتعاش الاقتصاد العالمي.



وارتفع نيكاي القياسي 0.8%، ليغلق عند 20230.41 نقطة بعد صعوده إلى 20318.11 في التعاملات الصباحية وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس عام 2015.



وفي وول ستريت سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي مستويات قياسية مرتفعة أمس مع الإقبال مجددا على قطاعات النمو مثل التكنولوجيا بعدما رحب المستثمرون بتعليقات إيجابية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).



وقفز سهم شركة شارب 7.7 %، بعدما ذكرت وكالة جيجي للأنباء أن رئيس الشركة قال إنه سيقدم طلبا لإعادة الإدراج في القسم الأول لبورصة طوكيو في وقت لاحق من الشهر الجاري.



وهوى سهم تاكاتا 19.8 %، عند الإغلاق إلى 324 ينا. وألغت بورصة طوكيو أمس الاثنين تعليق تداول سهم شركة صناعة معدات أمان السيارات المتعثرة.



وصعد المؤشران توبكس الأوسع نطاقا وجيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.7 %، لكل منهما وأغلقا عند 1617.25 نقطة و14382.03 نقطة على الترتيب.