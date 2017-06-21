1.3 تريليون دولار حجم التعاملات في ديون الأسواق الناشئة

أظهر مسح شمل 45 من أهم البنوك الاستثمارية والتجارية في 90 من بلدان الأسواق الناشئة أن حجم التعاملات في ديون الأسواق الناشئة ارتفع إلى 1.323 تريليون دولار في الربع الأول من 2017 بزيادة قدرها 17% عن مستويات الربع الرابع من 2016 .



وأشار المسح الذي أجرته رابطة تعاملات الأسواق الناشئة (إي.إم.تي.إيه) ونشر اليوم الثلاثاء إلى أن حجم التعاملات زاد بنسبة 2% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.



وفي وقت سابق هذا العام قالت (إي.إم.تي.إيه) إن حجم التعاملات في ديون الأسواق الناشئة ارتفع 9% في 2016 إلى 5.167 تريليون دولار.



ووفقا للمسح فإن أدوات الدين المصدرة من البرازيل كانت الأكثر تداولا تلتها المكسيك والصين. وزادت التعاملات في الديون البرازيلية بنسبة 51% في الربع الأول من 2017 مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من 2016 .

