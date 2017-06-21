الروبل الروسي يتراجع لأدنى مستوى منذ 4 أشهر

تراجع الروبل الروسي، الأربعاء، إلى مستوى لم يسجله منذ فبراير بسبب تدهور أسعار النفط والعقوبات الجديدة ضد موسكو.

وكان سعر الروبل تراجع في كانون الثاني/يناير 2016 إلى حد أدنى قياسي قدره 85 أمام الدولار غير أنه سجل تحسنا إلى نحو 56 دولارا في الربيع.

لكن في وقت مبكر، الأربعاء، تراجعت العملة الروسية إلى قرابة 60 روبل للمرة الأولى منذ فبراير لتصل إلى 60,23 للدولار.

وهذا يشكل تراجعا بنسبة 6% مقارنة مع مطلع يونيو أمام الدولار.

كما سجلت العملة الروسية تراجعا أمام اليورو لتصل إلى 67 روبل للمرة الأولى منذ ديسمبر.

وقال الخبراء الاقتصاديون في الفا بانك الأربعاء، إن "الروبل يتعرض للضغط بسبب عدة عوامل بما يشمل أسعار النفط المتدنية والعوامل الجيوسياسية، وتحركات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالنسبة لمعدلات الفوائد والبنك المركزي الروسي".

ومددت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوباتها على موسكو بسبب تدخلها في أوكرانيا وضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، فيما أعلن الكرملين الأربعاء أنه يقيم طريقة الرد.

لكن السلطات الروسية لا تمانع تراجع العملة باعتبارها تشجع الصادرات الروسية بأسعار تنافسية.