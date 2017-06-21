سوق الأسهم السعودية: عطلة عيد الفطر 5 جلسات

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عطلة عيد الفطر المبارك، مع نهاية تداول يوم غد الخميس، ويستأنف العمل في السوق يوم الأحد الثاني من يوليو المقبل.

وفي سوقي دبي وأبوظبي للأسهم، تكون الإجازة من السبت المقبل إلى الثلاثاء، وعودة العمل الأربعاء إذا كان أول أيام العيد الأحد المقبل، وفي حال كان أول أيام العيد الاثنين، فتنتهي الإجازة الأربعاء وعودة العمل الخميس بعد العيد.

وفي بورصة الكويت، تكون الإجازة من الأحد إلى الثلاثاء، وعودة العمل الأربعاء، وفي حال كان أول أيام العيد الاثنين، تنتهي الإجازة الأحد الثاني من يوليو. أما بورصة مسقط فتعطل 5 أيام ابتداء من الأحد المقبل.