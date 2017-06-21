نيكاي ينخفض مع ارتفاع الين وتراجع أسهم التعدين

تراجع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية اليوم الأربعاء مع ارتفاع الين الذي قلص شهية المستثمرين للمخاطرة بينما سجلت أسهم قطاع التعدين أداء دون أداء السوق مع هبوط أسعار النفط.



ونزل المؤشر نيكاي القياسي 0.5% ليغلق عند 20138.79 نقطة مبتعدا عن أعلى مستوياته في نحو عامين الذي سجله في الجلسة السابقة.



وانخفضت الأسهم الأمريكية أمس متأثرة بخسائر أسهم شركات الطاقة وهو ما أثر سلبا على المعنويات في التداولات الآسيوية أيضا.



وهبط مؤشر قطاع التعدين 1.3% بعدما انخفضت أسعار النفط نحو 2% بفعل أنباء عن زيادة إمدادات بعض المنتجين الرئيسيين.



وتراجع الدولار 0.2%إلى 111.220 ين بعدما لامس أعلى مستوياته في نحو شهر عند 111.790 ين أمس الثلاثاء.



ونزل سهم انبكس كورب 1.2% وجابان بتروليوم اكسبلوريشن 1.9%.



ووجدت أسهم شركات الطيران دعما في انخفاض أسعار النفط حيث تمثل تكاليف الوقود عنصرا رئيسيا في نفقات الشركات. وزاد سهم الخطوط

الجوية اليابانية (جابان ايرلاينز) 0.3% بينما صعد سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 0.5%.



والتقطت أسهم البنوك أنفاسها بعد موجة شراء شهدتها في الآونة الأخيرة. وانخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.3% بينما تراجع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.7%.



وأغلق سهم توشيبا منخفضا 2.2% في تعاملات متقلبة بعد ارتفاعه عند الفتح.



وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% لينهي اليوم عند 1611.56 نقطة.