الذهب يصعد مع الإقبال على الملاذات الآمنة وتراجع النفط

صعدت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، حيث زاد الطلب على المعدن النفيس بدعم من عزوف المستثمرين عن المخاطرة وسط تراجع أسعار النفط، كما وجد المعدن دعما في انخفاض الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1252.41 دولار للأونصة. وكان الذهب صعد 0.3% في الجلسة السابقة، مسجلا أعلى زيادة بالنسبة المئوية خلال التعاملات منذ السادس من يونيو/حزيران.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس/آب 0.6% إلى 1253.30 دولار للأونصة.

وتراجع النفط اليوم الخميس بعد تحقيق مكاسب في وقت سابق من الجلسة مع استعداد التجار على ما يبدو لاختبار مستويات منخفضة جديدة لأسعار الخام في ظل استمرار المخاوف من تخمة المعروض العالمي.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية من أعلى مستوى خلال شهر عند 97.871 يوم الثلاثاء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 1% إلى 16.61 دولار للأونصة.

ولامس البلاتين أعلى مستوى خلال أسبوع أثناء الجلسة وصعد 0.6% إلى 929.20 دولار للأونصة، بينما نزل البلاديوم 0.8% إلى 880.99 دولار للأونصة.