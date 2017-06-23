الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار والعزوف عن المخاطرة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار وعزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب أحداث جيوسياسية عززت الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره من الملاذات الآمنة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1254.11 دولار للأونصة لكنه لم يسجل تغيرا يذكر منذ بداية الأسبوع.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس/آب 0.5 % إلى 1255.10 دولار للأونصة.

وقال بريان لان، العضو المنتدب لدى غولد سيلفر سنترال في سنغافورة، إن من بين العوامل التي عززت الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا الوضع السياسي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتطورات المرتبطة بكوريا الشمالية.

وثارت توترات بعدما أجرت كوريا الشمالية تجربة أخرى لمحرك صاروخي تعتقد الولايات المتحدة أنه قد يكون جزءا من برنامجها لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات، وفقا لما ذكره مسؤول أميركي لرويترز، أمس الخميس.

ويستخدم الذهب عادة كأداة استثمار بديلة في أوقات الاضطرابات السياسية والمالية.

ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة تصدر الأسبوع المقبل للاسترشاد بها على اتجاهات رفع أسعار الفائدة. وانخفض الدولار 0.2% أمام سلة من العملات الرئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1.1% إلى 16.72 دولار للأونصة. وزاد المعدن 0.8% منذ بداية الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.6% إلى 926.45 دولار للأونصة وزاد 0.5% منذ بداية هذا الأسبوع. وكسب البلاديوم 0.9% ليصل إلى 891.60 دولار للأونصة وصعد 3.5% على مدى الأسبوع.