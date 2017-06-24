مشتريات محلية وعربية تعزز التفاؤل بمؤشر البورصة المصرية

تسببت مشتريات عربية ومحلية في تقليص خسائر الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، وأنهت تعاملات الأسبوع على تباين، ففيما تراجع المؤشر الرئيسي، صعدت أسهم المؤشر السبعيني بنسبة تقترب من 3%، مدعوماً بمشتريات قوية من قبل المستثمرين المصريين والعرب.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو 4.9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.71% بعدما ارتفع من نحو 686.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 691.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% تعادل نحو 61 نقطة بعدما انخفض بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي إلى مستوى 13417 نقطة، مقابل نحو 13478 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغ حجم التداول على المؤشر الرئيسي نحو 870.2 مليون سهم، بقيمة 2.66 مليار جنيه.

في المقابل، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.9% مضيفاً نحو 18 نقطة بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي إلى مستوى 637 نقطة، مقابل نحو 619 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع السابق.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي صعد بنسبة 2.6% تعادل نحو 38 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1459 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 1497 نقطة بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وخلال جلسة تعاملات الخميس الماضي، سيطرت تعاملات المصريين والعرب على حركة التداول، وأنهت جميع المؤشرات تعاملات الجلسة في المربع الأخضر.

حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3%، كما صعد المؤشر السبعيني بنسبة 0.27%، وأيضاً ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.53%. وبلغ حجم التداول نحو 193.9 مليون سهم، بقيمة 696.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.67 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للشراء، بصافي 4.13 مليون جنيه، و10.07 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بنحو 14.21 مليون جنيه.

وتصدر سهم شركة عامر جروب الأسهم القيادية المرتفعة بنسبة 2.63%، وبورتو القابضة بنسبة 2.56%، ويليه استرن كومباني بنسبة 2.21%.

وفي المقابل، تراجع سهم أوراسكوم للاتصالات بنسبة 2.94%، ودومتي بنسبة 2.86%، وجهينة بنسبة 2.25%.

وانخفض سهم التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في السوق، بنسبة 0.63% عند مستوى 80.51 جنيه، بقيمة تداول بلغت 97.83 مليون جنيه.