سعر سهم "أرابتك" المعدل بعد خفض رأس المال

بلغ سعر السهم المعدل لشركة أرابتك القابضة بعد تخفيض رأس المال ما يقارب 3 دراهم نهاية جلسة الخميس الماضي، حيث أغلق السهم عند 0.737 ​درهم.

وكانت أرابتك أعلنت حصولها على موافقة الجهات التنظيمية لتخفيض رأسمالها من 6.1 مليار إلى 1.5 مليار درهم بحسب صحيفة الخليج.

وقالت «أرابتك» في بيان، إن 22 يونيو الجاري كان آخر يوم للتداول قبل تخفيض رأس المال وتعديل سعر السهم، مشيرة إلى أن التاريخ الذي يلي تخفيض عدد الأسهم وتعديل سعر السهم قبل بدء التداول هو الأربعاء 28 يونيو.

وكانت الشركة قد زادت رأس المال من 4.6 مليار سهم إلى 6.1 مليار سهم عبر اكتتاب تم تغطيته بالكامل بنحو 1.5 مليار سهم.

ثم جرى تخفيض رأس المال، بعد أن مُنيت الشركة بخسائر سنوية العام الماضي تقدر بنحو 3.512 مليار درهم. ووافقت الجمعية العمومية على استمرار نشاط الشركة وعلى برنامج إعادة هيكلة رأس المال.