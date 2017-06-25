لماذا ارتفع الطلب على السندات الدولية التي تطرحها مصر؟

ذكر تقرير حديث، أن طلبات الاكتتاب الذي بلغ إجمالي قيمتها نحو 11 مليار دولار، ساعد الحكومة المصرية على جذب إيرادات تقدر بنحو 3 مليارات دولار بدلاً من 2 مليار دولار.

وأصدرت مؤسسة "غلوبال كابيتال العالمية"، تقريها اليوم الأحد، حول نتائج طرح مصر لسندات دولارية في الأسواق العالمية بقيمة 3 مليارات دولار بعد طرح يناير الماضي الذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار.

ولفت التقرير إلى ما أشار إليه أحد المصارف القائمة على الطرح بأن وراء هذا الطلب المتزايد على الاكتتاب في السندات الدولية التي طرحتها الحكومة المصرية رغبة قوية في الاستثمار في السندات المصرية.

وأشار إلى أنه بعد طرح سندات يناير الماضي بقيمة 4 مليارات دولار، فإن الحكومة المصرية قد اتجهت إلى الطرح الثاني بأفاق منفتحة فيما يخص أسعار وحجم السندات التي سيتم طرحها.

وأوضح أن تنافس المستثمرين على السندات المصرية التي تم طرحها في شهر يناير الماضي جاء نتيجة للتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري منذ توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في منتصف مايو الماضي، وتم التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي لإتاحة الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار لمصر.

وذكر التقرير أن الطرح المصري الثاني تم على ثلاث شرائح قُدرت الشريحة الأولى بنحو 1.75 مليار دولار لآجل خمس سنوات، والثانية بقيمة مليار دولار لآجل 10 سنوات، والثالثة بقيمة 1.25 مليار دولار لآجل 30 عاماً.

وبين أن الطلب المتزايد على السندات خلال الطرح جاء ليعيد تعديل أسعار الفائدة على السندات ذات آجال 5 سنوات من 6.125% إلى 5.45%، والسندات ذات الآجال 10 سنوات من 7.5% إلى نحو 6.65 %.

ولفت إلى أن أسعار الفائدة على السندات ذات الآجال 30 عاماً انخفضت من 8.5% إلى نحو 7.95% مما يعنى أن مصر تقدم 30 نقطة فقط كامتياز للسندات وفقا للبنوك المسئولة عن عملية الطرح وهى بنك بى ان باريبا وسيتى بنك وجى بى مورجان ونانيتكس.

وكان الأساس المقدر في بداية عملية إصدار السندات الدولارية يبلغ ملياري دولار، ولكن مع تراجع أسعار الفائدة نتيجة الطلب المتزايد على الطرح تم تحقيق طرح بقيمة 3 مليارات دولار.

وتوقع التقرير إمكانية أن تضاعف مصر من قيمة طرح السندات، وهو ما يدعو إلى التفاؤل.

وتطرق التقرير إلى سماح نشرة الاكتتاب لمصر بمراجعة الإرشادات لشريحة الخمس سنوات ذات الفائدة 5.5% قبل الإصدار وفق سعر فائدة 5.45%، وكذلك شريحة العشر سنوات 6.75 % قبل الإصدار بسعر 6.65%، وبالنسبة لشريحة الثلاثون عاما 8.5 % قبل الإصدار بسعر 7.95%.

وجاء الامتياز لمدة خمس سنوات ليسجل 13 نقطة، والعشر سنوات ليسجل 15 نقطة، والثلاثون عاما ليسجل 9 نقاط.