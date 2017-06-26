عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أسواق المال

بعد المقاطعة.. ارتفاع تكلفة تأمين ديون قطر لأعلى مستوى

المصدر: لندن - رويترز
رابط مختصر

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في عام اليوم الاثنين بعدما أعطت الدول العربية التي فرضت عقوبات على الدوحة مهلة أخيرة لقطر مدتها عشرة أيام لتنفيذ مطالب تلك الدول.

وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات ارتفعت أربع نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة إلى 115 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو حزيران الماضي.

يأتي هذا بعد أن قطعت دول عربية من بينها #السعودية و #مصر و #الإمارات العربية المتحدة و #البحرين العلاقات مع #الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وقدمت تلك الدول عددا من المطالب ضمن قائمة سلمت إلى الدوحة، وشملت القائمة 13 مطلباً في مقدمتها خفض العلاقات مع إيران ووقف تمويل التنظيمات والكيانات الإرهابية.

كلمات دالّة

#قطر, #أسواق, #تكلفة تأمين, #اقتصاد, #ديون, #السعودية, #مصر, #الإمارات, #البحرين, #الدوحة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر