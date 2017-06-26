الذهب يهبط 1% ويتجه نحو أدنى مستوى في 6 أسابيع

انخفضت أسعار الذهب 1% إلى أدنى مستوياتها في نحو ستة أسابيع اليوم الاثنين في ظل ارتفاع الدولار والأسهم الآسيوية قبل صدور مجموعة من البيانات الأمريكية هذا الأسبوع.



وبحلول الساعة 0912 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1241.89 دولار للأونصة ليلامس أدنى مستوى له منذ 17 مايو أيار.



وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس آب 1.1% إلى 1243.10 دولار للأونصة.



ويتوخى المستثمرون الحذر مع ترقبهم البيانات الأميركية التي تشمل ثقة المستهلكين في يونيو حزيران ومبيعات المنازل ومخزونات النفط الخام والبيانات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي للاسترشاد بها على احتمالات رفع أسعار الفائدة.



وارتفعت الأسهم في أوروبا اليوم الاثنين مع صعود أسهم البنوك الإيطالية بعد صفقة لتصفية مصرفين متعثرين بينما ظل الدولار وعوائد السندات الأميركية قرب مستويات متدنية جرى تسجيلها في الآونة الأخيرة في ظل ضعف معدل التضخم الذي أثار تساؤلات بخصوص آفاق السياسة النقدية.



ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي الأصول التي لا تدر عائدا مثل المعدن الأصفر بينما يعزز الدولار المقوم به.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 1.4% إلى 16.46 دولار للأونصة بينما خسر البلاتين ما يصل إلى 0.6% مسجلاً 920.40 دولار للأونصة.



وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 854.25 دولار للأونصة بعدما سجل في الجلسة السابقة أكبر هبوط له بالنسبة المئوية خلال التعاملات منذ 25 يناير كانون الثاني.