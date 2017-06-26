نيكاي الياباني يصعد قرب أعلى مستوى في عامين

ارتفع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية اليوم الاثنين مقتربا من أعلى مستوى له في عامين الذي سجله في الأسبوع الماضي بدعم من توقعات إيجابية للاقتصاد العالمي وإن كان حجم التداول عند أدنى مستوياته في أكثر من شهرين.



وزاد المؤشر نيكاي القياسي 0.1% ليغلق عند 20153.35 نقطة، بعدما بلغ 20318 نقطة في 20 يونيو حزيران. ويعتبر المستوى النفسي المهم البالغ 20 ألف نقطة هو مستوى الدعم التالي.



وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% إلى 1612.21 نقطة لكن حجم التداول بلغ أدنى مستوى له في أكثر من شهرين بسبب غياب أنباء الاقتصاد الكلي التي تعطي الأسواق اتجاها واضحا.



وتركزت التداولات على الأسهم الفردية وهبط سهم توشيبا 3.1% بعدما قررت بورصة طوكيو خفض تصنيف السهم إلى القسم الثاني اعتبارا من أغسطس آب.



وخسرت أسهم القطاع المالي أيضا حيث نزل مؤشر البنوك 0.5% ومؤشر شركات التأمين 0.8%.



وهبط سهم سوميتومو ميتسوي المالية 1.4 بالمئة بينما تراجع سهم داي-ايتشي لايف هولدنجز 0.9 بالمئة وتي آند دي هولدنجز 0.9%.



وراقب المستثمرون التطورات المتعلقة بشركة تاكاتا التي تقدمت بطلب لإشهار الإفلاس والحماية من الدائنين.



وقالت شركة الوسائد الهوائية المتعثرة إنها ستسعى للحصول على مساعدة مالية قيمتها 1.588 مليار دولار من شركة كي سيفتي سيستمز لتوريد مكونات السيارات ومقرها الولايات المتحدة.