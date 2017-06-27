الدولار يتراجع قبيل تعليقات لمسؤولين بالمركزي الأميركي

هبط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتبين دلالات على ما إذا كان البنك سيتمسك بسياسته ويرفع أسعار الفائدة هذا العام أم لا.



ولمح مسؤولون بالمركزي إلى أنهم سينظرون في تباطؤ التضخم ويواصلون مسارهم الحالي في رفع الفائدة على الرغم من شكوك المستثمرين وتقييمات السوق التي تظهر احتمالا بنسبة 40% لأن يرفع المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول.



ومن المنتظر أن تلقي جانيت يلين رئيسة المجلس كلمة في الأكاديمية البريطانية بلندن بعد أقل من ساعتين من كلمة باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفياز



وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تحرك 0.3% إلى 97.180.



وتراجع الدولار أيضا 0.3% مقابل الين إلى 111.475 ين بعدما صعد في وقت سابق إلى 112.075 ين مسجلا أعلى مستوياته في نحو خمسة أسابيع.



وزاد اليورو 0.1% إلى 1.1190 دولار بعدما هبط إلى 1.1172 دولار ليلة أمس في أعقاب تعليقات تصب في صالح الفائدة المنخفضة من جانب ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي وتتعارض تماما مع نبرة مسؤولي المركزي الأميركي.