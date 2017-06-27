الذهب يتعافى من أدنى مستوى في 6 أسابيع

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء متعافيا من أدنى مستوياته في نحو ستة أسابيع بدعم من ضعف الدولار قبيل كلمة لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين في وقت لاحق اليوم والتي يترقبها المستثمرون لتبين دلالات على ما إذا كان المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام أم لا.

ولمح مسؤولون بالبنك المركزي إلى أنهم سينظرون في تباطؤ التضخم ويواصلون مسارهم الحالي في رفع الفائدة على الرغم من شكوك المستثمرين وتقييمات السوق التي تظهر احتمالا بنسبة 40% لأن يرفع المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول.



ومن المنتظر أن تشارك يلين في مناقشة حول مشكلات الاقتصاد العالمي في الأكاديمية البريطانية بلندن.



وتراجع الدولار 0.5% أمام سلة من عملات رئيسية.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.6% إلى 1251.84 دولار للأونصة بعدما هبط إلى 1236.46 دولار أمس الاثنين مسجلا أدنى مستوياته منذ 17 مايو أيار.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أغسطس آب 0.5% إلى 1252.20 دولار للأونصة.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.8% إلى 16.68 دولار للأونصة وصعد البلاديوم 0.4% إلى 868.25 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 1.1% إلى 922.90 دولار للأونصة متعافيا من أدنى مستوياته في ستة أسابيع الذي سجله أمس.