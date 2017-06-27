نيكاي الياباني يرتفع لليوم الثالث مع دعم من ضعف الين

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث ساعد ضعف الين أسهم الشركات المصدرة على الصعود في الوقت الذي تلقى فيه قطاع الصلب دعماً من تقرير وساطة يسلط الضوء على انتعاش الأسعار.

وذكر بنك جولدمان ساكس في تقرير أن أسعار الصلب في شرق آسيا تتجه إلى الارتفاع بوضوح، بعدما بلغت القاع في أوائل يونيو/حزيران. وصعدت أسهم جي.أف.أي القابضة 2.5 بالمئة وأسهم نيبون ستيل آند سوميتومو 2.7%.

وزاد المؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.4% إلى 20225.09 نقطة بعدما لامس 20250.10 نقطة في التعاملات الصباحية.

وظل الدولار مرتفعا اليوم الثلاثاء عند أعلى مستوى في أكثر من شهر أمام الين مع ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين ستتمسك بنظرتها الإيجابية للاقتصاد خلال مناسبة ستقام في وقت لاحق من اليوم.

وسجل الدولار 112.07 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 24 مايو أيار.

وحققت الشركات المصدرة مكاسب حيث ارتفع سهم تويوتا موتور 0.7 بالمئة بينما زاد سهم باناسونيك 1.3% وكانون 0.8%.

وهبط سهم تاكاتا بالحد الأقصى اليومي إلى 110 ينات بعدما طلبت الشركة المصنعة للوسائد الهوائية الحماية من الإفلاس في اليابان والولايات المتحدة أمس الاثنين.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1619.02 نقطة.