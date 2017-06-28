اليورو عند أعلى مستوى في عام بعد تصريحات متفائلة لدراجي

صعد اليورو إلى أعلى مستوى له في عام، اليوم الأربعاء، ليظل قوياً بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس التي اعتبرت أنها تفتح الباب أمام تعديل سياسة التحفيز النقدي القوي التي يتبناها المركزي.



وارتفع اليورو إلى 1.1379 دولار على منصة إي.بي.إس للتداول، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2016. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1373 دولار.