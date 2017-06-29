اليورو يرتفع لأعلى مستوى في 14 شهرا

صعد اليورو وتجاوز 1.14 دولار، مسجلاً أعلى مستوى في أقل من 14 شهرا بقليل اليوم الخميس بعدما لم تلق محاولات مصادر في البنك المركزي الأوروبي لتخفيف الرسالة المستقاة من كلمة رئيس البنك ماريو دراجي هذا الأسبوع اهتماما.

ودفعت المكاسب التي حققتها العملة الأوروبية الموحدة على مدار ثلاثة أيام، وهي الأكبر في أكثر من عام، مؤشر الدولار الأوسع نطاقا للتراجع إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول.

وجاءت كلمة دراجي يوم الثلاثاء وسط تلميحات تصب في صالح تشديد السياسة النقدية صدرت عن بنوك مركزية كبرى حول العالم وأقنعت الأسواق بأن المركزي الأوروبي يستعد للبدء في سحب حوافزه الطارئة من اقتصاد منطقة اليورو في وقت لاحق من العام الجاري.

وجرى تداول اليورو بارتفاع 0.4% إلى 1.1425 دولار بعدما تجاوز لفترة وجيزة المستوى المرتفع الذي سجله في يونيو حزيران العام الماضي عندما بلغ 1.1428 دولار.

كما ارتفع اليورو 0.4% مقابل العملة اليابانية إلى 128.275 ين.

وحقق الدولار الكندي والجنيه الإسترليني أيضا مكاسب كبيرة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية بدعم من تعليقات محافظي البنكين المركزيين في البلدين.

وزاد الاسترليني 0.5 بالمئة في المعاملات الصباحية في لندن ليجري تداوله دون أعلى مستوى في خمسة أسابيع بقليل عند 1.30 دولار.