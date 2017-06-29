بورصة مصر تربح 92 مليار جنيه وتقفز 8% بالنصف الأول

بنسب قياسية، صعدت مؤشرات البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، بدعم مشتريات المؤسسات والصناديق والمستثمرين العرب والأجانب التي دفعت إلى أن تربح الأسهم المدرجة ما يقرب من 92 مليار جنيه خلال جلسات النصف الأول من العام الجاري.

وتجاهلت مؤشرات البورصة العديد من الأزمات التي ظهرت في النصف الأول والتي تسببت في أن تعصف بمؤشرات السوق في عدد من الجلسات، خاصة ما أثير حول ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة، وارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والقروض في البنوك المصرية، إضافة إلى استمرار ارتفاعات الأسعار ووصول التضخم إلى مستويات قياسية.

وتوقع محللون ومتعاملون أن تواصل مؤشرات البورصة المصرية اتجاهها الصعودي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مستهدفة مستويات تفوق مستوى 14500 نقطة، خاصة أن المستوى الحالي الذي سجله المؤشر الرئيسي من المستويات التاريخية التي لم يسجلها قبل ذلك.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو 91.9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 15.27% بعدما ارتفع من نحو 601.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات ديسمبر الماضي، ليسجل نحو 693.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر يونيو الجاري.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 8.51% تعادل نحو 1051 نقطة بعدما ارتفع بنهاية تعاملات النصف الأول من العام الجاري إلى مستوى 13395 نقطة، مقابل نحو 12344 نقطة في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر من العام الماضي.

وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 40.17% مضيفاً نحو 186 نقطة بعدما وصل بنهاية تعاملات النصف الأول من العام الجاري إلى مستوى 649 نقطة مقابل نحو 463 نقطة في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر الماضي.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي قفز بنسبة 37.68% تعادل نحو 413 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1096 نقطة في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر من العام الماضي ليسجل نحو 1509 نقاط بنهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، أخر جلسة في النصف الأول من العام الجاري.

وعلى صعيد الربع الثاني من العام الجاري، صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 3% خلال الربع الثاني من 2017 إلى مستوى 13395.81 نقطة، مقارنة بالربع الأول.

وسجل حجم التداول للمؤشر الرئيسي نحو 12.62 مليار سهم بالربع الثاني، بقيمة بلغت نحو 41.5 مليار جنيه.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 14% خلال الربع الثاني إلى 649.4 نقطة، بارتفاع 79 نقطة.

وسجل حجم التداول على المؤشر نحو 1.9 مليار سهم بقيمة نحو 13.24 مليار جنيه.

وصعد مؤشر إيجي إكس 100 ارتفاعاً بنسبة 14% بالربع الثاني من العام الجاري، إلى مستوى 1509.24 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 14.5 مليار سهم بقيمة 54.7 مليار جنيه.