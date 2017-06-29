مصر تبقي سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، إنه تقرر إبقاء سعر الدولار الجمركي دون تغيير عند 16.5 جنيه لمدة شهر من أول يوليو.

ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وبقرار اليوم يبقى سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه للشهر الرابع على التوالي.

وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال لرويترز "تثبيت الدولار الجمركي يأتي ضمن تدابير الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار والتضخم".

ويتراوح سعر تداول الدولار في البنوك المصرية بين 18.05 و18.20 جنيه.

وشهدت مصر، التي تعتمد على الاستيراد في توفير أغلب احتياجاتها، ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات على مدى العامين الماضيين بسبب شح العملة الصعبة ونشاط السوق السوداء.

ومع قرارات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وزيادة أسعار الطاقة ومن قبلها تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، تضاعفت أسعار السلع والخدمات من جديد، ما أثار سخط المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وقفز التضخم في أسعار السلع والخدمات خلال الشهور الماضية متجاوزا 30 بالمئة ليسجل أعلى مستويات في ثلاثة عقود.