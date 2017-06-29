نيكاي يرتفع قرب أعلى مستوى في عامين

ارتفع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية، اليوم الخميس، مقتربا من أعلى مستوى له في عامين بعد تعافي وول ستريت، مع تسجيل أسهم شركات التكنولوجيا مثل أدفانتيست كورب وشين-ايتسو كيميكال أداء يفوق السوق بوجه عام.

وزاد المؤشر نيكاي القياسي 0.45% ليغلق عند 20220.30 نقطة مقتربا من مستوى 20318.11 نقطة الذي بلغه الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2015.

وأنهي المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مرتفعا 0.6% إلى 1624.07 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوى له في عامين عند 1627.54 نقطة.

وتعافت أسهم قطاع التكنولوجيا، التي انخفضت في الجلسة السابقة، بعد أن سجل المؤشر ناسداك الليلة الماضية أفضل أداء يومي له منذ السابع من نوفمبر/تشرين الثاني. وعززت المكاسب التي حققها مؤشر فيلادلفيا لقطاع أشباه الموصلات أيضا المعنويات في قطاع التكنولوجيا الياباني.

وارتفع سهم ادفانتست 0.8%، وزاد سهم هيتاشي 1.3% وشين-ايتسو كيميكال أكبر مصنع لرقائق أشباه الموصلات من السيليكون 1%.

وكبح المكاسب اليوم انخفاض سهم نيتوري هولدنجز 6.8%، بعد أن قالت الشركة العاملة في بيع الأثاث بالتجزئة إن ربحها التشغيلي انخفض 5.6% إلى 25.72 مليار ين، ما يعادل 229 مليون دولار في الفترة من مارس/آذار حتى مايو/أيار بفعل انخفاض الين والمصاريف المرتبطة بافتتاح متجر جديد.