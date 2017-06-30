الذهب يتراجع وسط تلميحات بنوك مركزية للتشديد النقدي

انخفض الذهب اليوم الجمعة متأثرا بتعليقات من بنوك مركزية كبرى تلمح إلى الاتجاه لتشديد السياسات النقدية لكن تراجع الدولار حد من خسائر المعدن النفيس.

وأشارت تعليقات من مسؤولين ببنوك مركزية، من بينهم رئيس البنك المركزي ماريو دراجي ومحافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني وعدد من كبار صناع السياسات في بنك كندا المركزي في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن حقبة التيسير الكمي تقترب من نهايتها، وأن أسعار الفائدة تتجه للارتفاع.

ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، لكن خسائر الدولار المقوم به المعدن عوضت أثر ارتفاع العوائد لتبقي الذهب داخل نطاق ضيق.

وانخفض الذهب 0.2% إلى 1242.56 دولار للأونصة، ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس/آب 0.3% إلى 1242.60 دولار للأونصة.

وخسر المعدن الأصفر نحو 2% في يونيو/حزيران في أول خسارة شهرية له هذا العام لكنه ربح نحو 8% منذ بداية 2017.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 4% منذ بداية العام رغم هبوطها أكثر من 9% في الربع الثاني. ونزل المعدن في المعاملات الفورية 0.2% إلى 16.55 دولار للأونصة اليوم.

وانخفض البلاتين 0.2% إلى 917.90 دولار للأونصة، وهبط نحو 3% في الربع الحالي لكنه صعد حوالي 2% منذ بداية العام.

وتراجع البلاديوم، الأفضل أداء بين المعادن النفيسة هذا العام، بنسبة 0.4% إلى 844 دولارا للأونصة. وصعد المعدن نحو 25% منذ بداية السنة ويتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010.