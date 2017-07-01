أول خسارة شهرية للذهب هذا العام بعد صعوده 8%

انخفض الذهب ليظل متجهاً إلى تسجيل أول خسارة شهرية هذا العام، حيث دفعت تلميحات مسؤولين ببنوك مركزية بأن حقبة التيسير الكمي تقترب من نهايتها العائد على السندات إلى الارتفاع، وهو ما أضرَّ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وبينما ما زال الذهب مرتفعا بنحو 8% في النصف الأول، فإنه تباطأ في الربع الثاني بعد بداية قوية هذا العام كما أنه لم يسجل تغيراً يذكر عن مستواه في نهاية مارس.

وانخفض الذهب 0.3% في التعاملات الفورية إلى 1241.41 دولار للأوقية (الأونصة) ونزل في تسوية العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة مماثلة إلى 1242.30 دولار للأوقية.

وخسر المعدن الأصفر نحو 2% في المعاملات الفورية لشهر يونيو ويتجه للانخفاض 0.6% في الربع الثاني.

وأشارت تعليقات من بنوك مركزية في منطقة اليورو وبريطانيا وكندا هذا الأسبوع إلى أن حقبة التيسير الكمي تقترب من نهايتها وأن أسعار الفائدة تتجه للارتفاع.