الدولار يسجل أكبر هبوط فصلي بـ 7 سنوات

تعافى الدولار الأميركي لكنه سجل أكبر انخفاض فصلي في نحو 7 سنوات أمام سلة من العملات المنافسة، بعد إشارات تصب في صالح رفع الفائدة من بنوك مركزية هذا الأسبوع ألقت ضغوطاً على العملة الأميركية.

وزاد المستثمرون توقعاتهم بتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنكي إنجلترا وكندا المركزيين بعد تلميحات مسؤولين هذا الأسبوع.

وجعل ذلك الدولار أقل جاذبية إلى جانب التشكك في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيكون قادراً على رفع أسعار الفائدة والشكوك التي تحيط بتمكن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من تنفيذ أجندته الداعمة للنمو.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم 6 عملات كبرى بنحو 4.6% للربع الثاني في أكبر هبوط بالنسبة المئوية منذ الربع الثالث من عام 2010.

وزاد اليورو أكثر من 7% أمام العملة الأميركية، مسجلاً أكبر مكاسب فصلية بالنسبة المئوية منذ الربع الثالث من عام 2010. وحقق اليورو نحو 2% من مكاسبه خلال هذا الأسبوع فقط بينما سجل مؤشر الدولار نحو 1.6 % من خسائره خلال الفترة ذاتها.

وارتفع الدولار بنحو 1% أمام الين الياباني خلال الربع. وسجل مؤشر الدولار في أحدث قراءة له ارتفاعاً بلغ 0.1 % إلى 95.704 بينما انخفض اليورو 0.2 % أمام الدولار إلى 1.1416 دولار.

ولامس اليورو أعلى مستوياته في نحو 14 شهراً عند 1.1445 دولار، بينما لامس مؤشر الدولار أدنى مستوى في نحو 9 أشهر عند 95.470.