السعودية تتصدر مكاسب أسواق الخليج بارتفاع 8% في يونيو

افتتحت السوق السعودية تعاملات النصف الثاني من العام على ارتفاع، مسجلة مكاسب بنحو 0.05% في بداية جلسة اليوم عند مستوى 7,429 نقطة.

وتصدرت السوق السعودية مكاسب أسواق الخليج بارتفاع 8% خلال يونيو، ونحو 3% منذ بداية العام الحالي.

وفي نهاية النصف الأول 2017، أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تداول" عند مستوى 7,425.72 نقطة، مرتفعاً 925.84 نقطة 14.24% مقارنة بإغلاق النصف الأول من العام السابق .

وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة في 22/06/2017عند مستوى 7,425.72 نقطة.

وبحسب تقرير أداء السوق المالية السعودية عن النصف الأول2017، بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية النصف الأول 2017، 1,763.99 مليار ريال أي ما يعادل (470.40 مليار دولار أميركي)، مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 17.26% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال النصف الأول 2017، 436.19 مليار ريال أي ما يعادل (116.32 مليار دولار أميركي) وذلك بانخفاض بلغت نسـبته 36.62% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق .

أمّا إجمالي عدد الأسهم المتداولة، فبلغ 23.57 مليار سـهم مقابل 36.72 مليار سهم تم تداولها خلال النصف الأول 2016، وذلك بانخفاض بلغت نسـبته 35.82%.

فيما انخفض عدد الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2017 بنسبة 30.60% إلى 11.13 مليون صفقة مقابـل 16.04 مليون صفقة تم تنفيذها خلال النصف الأول 2016.