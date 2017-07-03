نيكاي يرتفع مع تحسن ثقة الشركات

حققت الأسهم اليابانية مكاسب متواضعة، اليوم الاثنين، بدعم من بيانات تبعث على التفاؤل من مسح لثقة الشركات واستقرار سعر صرف الين، مقابل الدولار لكن هزيمة الحزب الحاكم في اقتراع بطوكيو حد من إقبال المستثمرين على المخاطرة وكبح صعود الأسهم.

وفي مسح يجريه بنك اليابان المركزي ويحظى بالمتابعة نشرت نتائجه اليوم سجلت ثقة شركات الصناعات التحويلية الكبرى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام في الربع المنتهي في يونيو حزيران، مما عزز مؤشرات أن التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم يكتسب زخما.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.1% إلى 20055.80 نقطة.

وتصدرت أسهم الشركات المصدرة قائمة الرابحين اليوم مع ارتفاع الدولار 0.2% إلى 112.58 ين.

وارتفع سهم تويوتا واحدا بالمئة وزاد سهم سوبارو 1.7% وباناسونيك 0.7%.

وحقق سهم دايسكي المتخصصة في أنشطة التخلص من النفايات الصناعية أداء فاق أداء السوق حيث قفز 6.9% بعدما ارتفع ربح الشركة التشغيلي 25.2 بالمئة في الربع من مارس آذار إلى مايو أيار.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1614.41 نقطة، بينما زاد المؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.2% إلى 14376.53 نقطة.