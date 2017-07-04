خطأ من بورصة ناسداك يرفع سهم "آبل" 350% أمس

شهدت الأسواق الأميركية يوم أمس، ارتباكاً كبيراً سبّبه خطأ في أنظمة الكومبيوترلـNasdaq

وحصل الخطأ أثناء إجراء الشركة المشغلة للبورصة اختبارات لنظام بيانات التسعير الخاص بها ما أدى إلى ظهور تقلبات حادة، لم تحصل بالحقيقة في أسعار الأسهم ، منها أسهم غوغل وأمازون ومايكروسوفت، وحتى سهم ناسداك الشركة المشغّلة!، حيث ارتفع سهم أبل بأكثر من 350% وهبط أمازون بـ50%.

ويعتبر هذا الخطأ غير اعتيادي لبورصة وول ستريت، التي تغلق قبل ثلاث ساعات من موعدها الأصلي استعدادا لعطلة الرابع من يوليو، ليس الأول لناسداك -ففي عام 2013، تم إيقاف جميع التداولات لمدة ثلاث ساعات بسبب عطل في نظام تغذية بيانات التسعير.