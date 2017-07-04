الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار لليوم الثاني

يواصل الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي الارتفاع أمام العملة الأميركية ليتراجع سعر الدولار عن ما دون الـ18 جنيها، في أكبرِ تحركٍ للعملة خلال 5 أشهر.

وأرجع محللون اقتصاديون ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى زيادة التدفقات الدولارية لدى البنوك سواء من تحويلات المصريين في الخارج أو تنازل المصريين عن العملة الخضراء بجانب تراجع الاستيراد خلال الفترة الماضية.

ومما قد يسهم أيضا في ارتفاع الجنيه التوقعات برفع الفائدة من جديد من قبل المركزي المصري.

من ناحية أخرى، توقعت وكالة "فيتش" استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، بعد قرار المركزي إلغاء قيود تحويل النقد الأجنبي.

وأكدت الوكالة أن إلغاء القيود سيساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن توفير النقد المطلوب لعملاء البنوك ولاسيما المستوردين.

يُذكر أن إلغاء الحد الأقصى للتحويلات النقدية للخارج والمقرر بـ100 ألف دولار سنويا يُعدُّ أحد مطالب صندوق النقد الدولي لإقراض مصر.