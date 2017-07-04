ما الأسباب التي دفعت المغرب لتأجيل عملية تحرير الدرهم؟

أرجع رئيس الوزراء في المغرب سعد الدين العثماني التأجيل المفاجئ في الإعلان عن تحرير العملة إلى أن الحكومة تحتاج إلى المزيد من الدراسات بشأن الخطة، نافياً التكهنات بأن هذه الخطوة المرتقبة تواجه مشكلات كبيرة.

وأكّد العثماني أنه اجتمع مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة التحرك نحو نظام مرن لسعر صرف العملة، مشيراً إلى أن القرار سيُتّخذ في الوقت المناسب.

يُذكر أن سعر الصرف الحالي للدرهم المغربي مربوط بسلّة من عملتين، يشكّل اليورو 60% من وزنها والدولار 40% .

وفي المرحلة الأولى من الإصلاح سيجري السماح للدرهم بالتحرك في نطاق ضيق، على أن يتسع على مدى فترة زمنية تصل إلى 15 عاما.