نيكاي يتراجع بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا

أغلق المؤشر نيكي للأسهم اليابانية منخفضا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء فيما كانت السوق تترقب إعلانا مهما من كوريا الشمالية بعد ساعات من إطلاقها صاروخا سقط في المياه الإقليمية لليابان.



وبعد الإغلاق قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات وإنها قادرة على ضرب أي مكان في العالم.



ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.1% ليغلق عند 20032.35 نقطة مبتعدا عن أعلى مستوى خلال اليوم عند 20197.16 نقطة الذي سجله صباحا.



وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% لينهي اليوم عند 1609.70 نقطة.

