انطلاق التداول على أسهم شركة BHGE الجديدة في وول ستريت

استُكملت الصفقة التي دمجت بين وحدة أعمال النفط والغاز في "جنرال إلكتريك" مع شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية.

وبذلك، ستجمع الشركة الجديدة أفضل المعدات والخدمات والحلول الرقمية في القطاع لتغطي كافة مراحل العمليات في قطاع النفط والغاز.

وانطلق التداول على أسهم الكيان الجديد في بورصة نيويورك اليوم بعد أن تم شطب أسهم Baker Hughes Incorporated، كما سوف يحصل حملة أسهم "بيكر هيوز" على حصة واحدة من الأسهم العادية من الفئة (أ) من شركة (BHGE).

ويحق لهم الحصول على حصة أرباح نقدية لمرة واحدة تساوي سبعة عشر دولارا وخمسين سنتا للسهم، سيتم دفعها في السادس من يوليو.