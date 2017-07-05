بريطانيا تستعد لحزمة إجراءات بموجب الـ Brexit

قال مايكل سوندرز عضو لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا إنه ينبغي للأسر البريطانية أن تستعد لأسعار فائدة أعلى مضيفا أنه "واثق بدرجة معقولة" بأن الاستثمار والصادرات سيعوضان عن تباطؤ في انفاق المستهلكين.

وأبلغ سوندرز، الذي صوت الشهر الماضي لصالح زيادة أسعار الفائدة، صحيفة الجارديان أن من غير المنطقي إبقاء الفائدة بلا تغيير فقط بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بمفاوضات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في 2019.

وقال سوندرز "أعتقد أنه ينبغي للأسر أن تستعد لارتفاع أسعار الفائدة في مرحلة ما. لكن عندما ترتفع أسعار الفائدة فعلا فإنها ستكون مرتبطة بأداء جيد للاقتصاد وأن تكون البطالة منخفضة وربما تهبط".