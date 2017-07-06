لا نبالغ إن قلنا إن الاقتصاد القطري بات على عتبة أزمة "خانقة" لا تحمد عقباها، عقب تزايد التحذيرات مؤخراً من احتمالية سحب الاستثمارات الأجنبية والخليجية من الأسهم القطرية، في خطوة تندرج ضمن المرحلة الثانية من لائحة العقوبات الاقتصادية والسياسية المرتقبة ضد الدوحة.

ولا يخفى على أحد أيضاً أن بورصة قطر أصبحت منذ الخامس من يونيو السوق الأكثر تذبذباً وتقلباً في العالم إثر الأزمة بين الدوحة ودول الخليج، حتى إن وكالة "بلومبيرغ" عجزت عن توقع التأثيرات المحتملة للأزمة على سوق الأسهم القطرية.

وأخذ مؤشر السوق القطرية منحى انحدارياً منذ بداية العام، حيث بلغت الخسائر 14.51% منذ مطلع العام، و14.66% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وهبط المؤشر القطري اليوم 0.5% بعدما حذرت الدول العربية الأربع أمس من احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات بحق الدوحة.

هذه المخاوف التي تجتاح السوق القطرية لا تأتي من عبث، بل تنطلق من التداعيات "الكارثية" المرتقبة على الاقتصاد القطري في حال سحب الاستثمارات الخليجية من السوق، لاسيما أن السوق القطرية كانت تحتل المرتبة الثانية بين الأسواق الأكثر جذباً للمستثمرين السعوديين بعد السوق المالية السعودية، وشهدت الكثير من الاكتتابات الخليجية في الشركات المدرجة بالبورصة، وفي مقدمتها مصرف الريّان، وبنك قطر الوطني، وشركة قطر للوقود، وشركة الصناعات القطرية، وشركة الكهرباء والماء القطرية.

وبحسب إحصائية قامت بها "العربية.نت"، تظهر أن قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين في بورصة قطر تبلغ نحو 4.11 مليار ريال قطري (4,114,744,194.73 ريال)، ما يعني أن تخارج الخليجيين من بورصة قطر يهدد بنزوح 4 مليارات ريال، تتوزع على الشكل الآتي:

1- قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين في قطاع البنوك والخدمات المالية في قطر: 2,58 مليار ريال قطري (ما يعادل 2.5% من إجمالي أسهم الشركات المكتتب بها في المصارف القطرية).

2 - قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية: 242,55 مليون ريال قطري

3 - قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين في قطاع الصناعة: 219.92 مليون ريال.

4 - قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين في قطاع التأمين: 84.37 مليون ريال.

5 - قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين في قطاع العقارات: 339.06 مليون ريال.

6 - قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين في قطاع الاتصالات: 441.14 مليون ريال.

7 - قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين في قطاع النقل: 200.68 مليون ريال.

وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة أن السعوديين يملكون نسبة مؤثرة في الأسهم القطرية، حيث نقلت المصادر عن حديث سابق لرئيس بورصة قطر مفاده أن 20% من ملكية الأسهم القطرية تعود للسعوديين.

تراجع عدد المستثمرين الخليجيين

وعلى ما يبدو، فإن الإجراءات التي اتخذتها الدول المقاطعة ضد قطر بدأت تظهر تداعياتها على صعيد هروب الاستثمارات والمستثمرين، إذ تظهر الأرقام تراجع عدد المستثمرين الخليجيين (الأفراد والمؤسسات) إلى 153,092 مستثمراً في يونيو الماضي مقارنة بـ 153,437 مستثمراً في مايو 2017، بتراجع 345 مستثمراً.

والأمر نفسه ينطبق على الأجانب، إذ تراجع عدد المستثمرين الأجانب (أفراد ومؤسسات) إلى 35,993 في يونيو مقارنة بـ36,731 في مايو الماضي، بتراجع 738 مستثمراً.