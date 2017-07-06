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فرنسا تتجه لتمويل برنامج للابتكار بـ11.34 مليار دولار

المصدر: باريس - رويترز
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قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الأربعاء إن فرنسا ستبيع حصصا تملكها في شركات قيمتها حوالي عشرة مليارات يورو، ما يعادل 11.34 مليار دولار لتمويل برنامج الابتكار.

وأضاف لومير قائلاً في كلمة "هذه العشرة مليارات يورو ستأتي من بيع حصص تملكها الدولة في عدد معين من الشركات".

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