الكويت ترفع العائد على السندات بربع نقطة مئوية إلى 2%

رفع المركزي الكويتي العائد على السندات السيادية التي أصدرها أمس بقيمة 100 مليون دينار، بواقع ربع النقطة المئوية، ليصل سعر الفائدة إلى 2%.

ويعتبر هذا العائد الأعلى للسندات لأجل عام واحد، منذ أن بدأ المركزي برنامج إصدار سندات الدين العام في إبريل من العام الماضي، بهدف تغطية عجز الميزانية. وتمت تغطية الإصدار نحو ست مرات.

وتأتي هذه الزيادة في العائد على السندات، بهدف تعويض البنوك المحلية عن تأثير رفع الفائدة على الودائع لأجل بالدينار.

حيث قام المركزي بزيادة الفائدة على الودائع ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، بينما قام بتثبيت سعر الخصم المحدد للفائدة على الإقراض لتبقى دون تغيير عند 2.75%.