نيكاي يغلق منخفضا بسبب التوتر في شبه الجزيرة الكورية

تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس مع استمرار تأثير التوتر المتعلق بكوريا الشمالية على شهية المخاطرة فيما كان أداء قطاع التجزئة دون أداء السوق في ظل أرباح متواضعة لمتاجر التجزئة.



ويركز المستثمرون أيضا على أحداث مهمة هذا الأسبوع منها إعلان بيانات الوظائف الأميركية واجتماع مجموعة دول العشرين في ألمانيا حيث من المتوقع أن يناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبقية الزعماء خطوات كبح جماح برنامج كوريا الشمالية النووي.



وانخفض المؤشر نيكي 0.4% ليقفل عند 19994.06 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 16 يونيو حزيران.



ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 1615.53 نقطة.



وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 0.5% وانخفض سهما ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وسوميتومو ميتسوي المالية 0.7%.



وانخفض سهم لاوسون التي تدير متاجر تجزئة 3.4% بعد انخفاض أرباحها التشغيلية 6.9% على أساس سنوي إلى 16.25 مليار ين في الربع المنتهي في مايو أيار.



كما تراجع سهم مينيستوب 3.9% بعدما سجلت خسائر تشغيلية بلغت 269 مليون ين في الربع المنتهي في مايو أيار.



في الوقت ذاته سعى مستثمرو التجزئة إلى اقتناص فرص استثمارية في أسهم شركات البناء في منطقة كيوشو بدعم الطلب على عمليات إعادة البناء بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة خلال الليل.



وصعد سهم كيودينكو كورب للخدمات الهندسية 4.1% بينما ارتفع سهم واكاتشيكو كونستركشن للهندسة المدنية 7.9%.

