ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الصيني 3 مليارات دولار

زادت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في يونيو حزيران، وذلك للشهر الخامس على التوالي، لكن بقدر أقل بقليل من توقعات السوق، مع تراجع نزوح رؤوس الأموال في ظل تشديد القيود وتوقف موجة صعود الدولار.

وزادت الاحتياطيات ثلاثة مليارات دولار في يونيو حزيران إلى 3.057 تريليون دولار بعد أن ارتفعت 24 مليار دولار في مايو أيار.

وهذه هي المرة الأولى التي تزيد فيها الاحتياطيات لخمسة أشهر متتالية منذ يونيو حزيران 2014.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ستة مليارات دولار إلى 3.06 تريليون في يونيو حزيران.

وكانت الصين شددت القيود على نقل رؤوس الأموال خارج البلاد في الأشهر الأخيرة مع سعيها لدعم اليوان وكبح تراجع احتياطياتها الأجنبية.

وتراجعت الاحتياطيات نحو 320 مليار دولار العام الماضي لكن اليوان هبط رغم ذلك نحو 6.5 بالمئة مقابل الدولار في أكبر انخفاض سنوي له منذ 1994.

وتراجعت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 73.585 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران من 75.004 مليار في نهاية مايو أيار، حسبما أظهرته البيانات المنشورة على موقع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).