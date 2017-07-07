الدولار يسجل أعلى سعر في 7 أسابيع مقابل الين

سجل الدولار أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل الين، اليوم الجمعة، بعد أن زاد بنك اليابان المركزي مشترياته من السندات الحكومية ليتوسع في التيسير النقدي في وقت تتجه فيه البنوك المركزية الرئيسية الأخرى صوب التشديد.

وتحركت معظم العملات في نطاقات ضيقة قبيل بيانات الوظائف الأميركية التي تصدر في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

وارتفع الدولار نصفاً بالمئة مقابل العملة اليابانية ليسجل 113.835 ين في أقوى سعر له منذ 16 مايو أيار.

وقال بنك اليابان إنه سيشتري قدرا غير محدود من السندات مع سعيه لكبح جماح أسعار الفائدة المحلية التي شهدت ارتفاعا بفعل تراجع أسعار السندات بالأسواق المتقدمة.

واستقر اليورو عند 1.1420 دولار غير بعيد بذلك عن أعلى سعر في 14 شهرا 1.1445 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي.