الذهب يتراجع ويتجه لأكبر خسارة أسبوعية في شهرين

تراجع الذهب اليوم الجمعة، ليتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية له في شهرين مع سعي المستثمرين وراء العوائد الأعلى للدولار الأميركي وأدوات الخزانة قبيل بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية، التي تصدر في وقت لاحق اليوم.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1221.76 دولار للأونصة. وفقد المعدن 1.6% هذا الأسبوع ليتحرك باتجاه أكبر انخفاض أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو أيار.

وهبطت عقود الذهب الأميركية تسليم أغسطس آب 0.2% إلى 1221.30 دولار للأونصة.

وقال إدوارد ماير المحلل لدة انتل اف.سي ستون في مذكرة "يسارونا بعض القلق إزاء قدرة الذهب على التماسك ونتوقع بعض الضعف وبخاصة إذا أوقدت أرقام الوظائف الأميركية اليوم شرارة طفرة جديدة في العوائد الأميركية."

ونزلت الفضة 0.6% في المعاملات الفورية إلى 15.90 دولار للأونصة. والمعدن منخفض 4.2% على مدى الأسبوع.

في المقابل ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 837.25 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الثاني من يونيو حزيران في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاتين 0.2% إلى 903.70 دولار للأونصة لتبلغ خسائره نحو 2% منذ بداية الأسبوع.