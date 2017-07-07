رأس المال السوقي لأسهم بورصة مصر بأعلى مستوى منذ 2008

للمرة الأولى ومنذ عام 2008 قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية متجاوزاً مستوى الـ 700 مليار جنيه، محققاً مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 7.4 مليار جنيه.

وقال متعاملون بالسوق، إن تعاملات البورصة تجاهلت بدء تطبيق ضريبة الدمغة خلال الأيام الماضية، رغم إثارة هذه الضريبة للعديد من الأزمات وكانت التوقعات تشير إلى أنها سوف تكبد مؤشرات البورصة المصرية خسائر حادة وعنيفة عند بدء تطبيقها.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو 7.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.06% بعدما ارتفع من نحو 693.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 700.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% تعادل نحو 26 نقطة بعدما تراجع بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 13369 نقطة، مقابل نحو 13395 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 946.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار جنيه.

فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.69% مضيفاً نحو 24 نقطة بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 673 نقطة مقابل نحو 649 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغ حجم التداول على الأسهم المدرجة بالمؤشر السبعيني نحو 130 مليون سهم بقيمة 740 مليون جنيه.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 0.45% تعادل نحو 37 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1509 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 1546 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وسجل حجم التداول على المؤشر الأوسع نطاقاً نحو 1.07 مليار سهم بقيمة 3.36 مليار جنيه

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بصافي 241.9 مليون جنيه، و18.2 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي 162.4 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وعلى صعيد حركة الأسهم، ارتفع سهم البنك التجاري الدولي - صاحب أكبر وزن نسبي في السوق- بنسبة 1.64% عند مستوى 81.27 جنيه، وبلغ حجم التداول على السهم نحو 4.8 مليون سهم بقيمة 394.6 مليون جنيه.

