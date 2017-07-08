أدنى مستوى للذهب في 4 أشهر مع احتمال رفع الفائدة

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في نحو 4 أشهر بعد بيانات للوظائف في الولايات المتحدة جاءت أفضل من التوقعات، ما زاد من احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية وأدى إلى ارتفاع الدولار.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة قفز بمقدار 222 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يفوق التوقعات بزيادة قدرها 179 ألف وظيفة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 1.2 بالمئة إلى 1209.90 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس 1207.15 دولار للأوقية في وقت سابق، وهو أدنى مستوى منذ 15 مارس.

وفقد المعدن نحو 2.5 بالمئة هذا الأسبوع ليتحرك باتجاه أكبر انخفاض أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو.

وهبطت عقود الذهب الأميركية تسليم أغسطس 1.1 بالمئة في التسوية إلى 1209.70 دولار للأوقية. وخسر المعدن الأصفر نحو 6 بالمئة منذ أن لامس أعلى مستوى في 7 أشهر في السادس من يونيو عند 1295.97 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، مما جعل المعدن الأصفر أغلى ثمنا للمشترين خارج الولايات المتحدة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 3.2 بالمئة إلى 15.49 دولار للأوقية بعد أن هبطت سبعة بالمئة بعد مرور دقيقة واحدة على التعاملات إلى 14.86 دولار للاوقية، وهو أدنى مستوى في 15 شهرا.

وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 837.75 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الثاني من يونيو في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاتين 1.2 بالمئة إلى 899 دولارا للأوقية لتبلغ خسائره نحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع.