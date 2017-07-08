الألمنيوم يهبط من أعلى مستوى في 5 أسابيع

هبط الألمنيوم متأثرا بجني للأرباح وإشارات على أن وفرة الإمدادات ما زالت كبيرة على الرغم من المخاوف بشأن تقلص الطاقة الإنتاجية في الصين.

واتجه المستثمرون لجني الأرباح بعد أن سجل المعدن أعلى مستوى في 5 أسابيع. وقال محللون إن هناك وفرة في الإمدادات العالمية تبدد أثر المخاوف بشأن الصين التي أصدرت في وقت سابق من العام أوامر لمنتجي الصلب والألمنيوم في 28 مدينة بتقليص الإنتاج في الشتاء حيث تعزز بكين جهود مكافحة الضباب الناتج عن تصاعد الأدخنة.

وأغلقت عقود الألمنيوم القياسية تسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.7 بالمئة إلى 1930 دولارا للطن بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 30 مايو/أيار أمس الخميس عند 1948 دولارا للطن.

وأغلق النحاس، الذي عادة ما يكون القوة الدافعة بين المعادن الأساسية، منخفضا 0.4 بالمئة إلى 5828 دولارا للطن، بينما تراجع النيكل في العقود القياسية للتسليم بعد ثلاثة أشهر 1.7 بالمئة إلى 8920 دولارا للطن بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوعين في وقت سابق عند 8910 دولارات للطن.

ومن بين المعادن الأخرى، ارتفع الزنك 0.3 بالمئة إلى 2793 دولارا للطن، بينما زاد الرصاص 0.5 بالمئة إلى 2296 دولارا، في حين انخفض القصدير 1.7 بالمئة إلى 19 ألفا و565 دولارا للطن.