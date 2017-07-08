17 مليار ريال زيادة الأصول النقدية السعودية بالخارج

سجل "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" ضمن احتياطيات السعودية، زيادة في قيمته بنحو 17 مليار ريال خلال شهر مايو من العام الجاري 2017 بنسبة 3 في المئة، لتبلغ قيمته بنهاية الشهر نحو 584.4 مليار ريال مقارنة بـ 567.4 مليار ريال بنهاية شهر أبريل السابق له.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، يعد "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" ثاني أكبر بنود "الأصول الاحتياطية" للسعودية، المكونة من خمسة بنود، حيث شكلت قيمته نحو 31.2 في المئة من الأصول الاحتياطية بنهاية شهر مايو.

وبلغت قيمة "الأصول الاحتياطية" نحو 1.871 تريليون ريال بنهاية شهر مايو 2017 مقارنة بـ 1.876 تريليون ريال بنهاية شهر أبريل من العام نفسه، مسجلة تراجعاً طفيفاً نسبته 0.2 في المئة.

وفيما يخص بنودها الأخرى، فقد جاءت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" أكبر بنود الأصول الاحتياطية، حيث تشكل نسبتها من إجمالي الأصول الاحتياطية نحو 66.8 في المئة، لتبلغ قيمتها بنهاية شهر مايو 2017 نحو 1.245 تريليون ريال.

وثالثها جاءت "حقوق السحب الخاصة" بقيمة 28.136 مليار ريال بنهاية شهر مايو، شكلت نحو 1.5 في المئة من إجمالي الأصول الاحتياطية.

رابعا حل "وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، حيث شكل نحو 0.4 في المئة من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتبلغ قيمته بنهاية شهر مايو 2017 نحو 7.256 مليار ريال.

أما البند الخامس والأخير "الذهب النقدي" فقد بلغت قيمته نحو 1.624 مليار ريال بنهاية شهر مايو 2017 شكل نحو 0.1 في المئة من إجمالي الأصول الاحتياطية.