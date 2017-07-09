في أول يوم لإدراجه.. سهم "الكثيري" يتراجع بالحد الأقصى

أعلنت السوق المالية السعودية عن إدراج وبدء تداول شركة "الكثيري القابضة" في " السوق الموازية - نمو " اعتباراً من اليوم وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 20%.

وتراجع سهم "الكثيري" في أول جلسة لإدراجه في السوق الموازية –نمو بالنسبة القصوى المسموح بها بالسوق 20 % عند 24.80 ريال (-6.2 ريال مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 31 ريالا).

وبلغت التداولات على السهم نحو 240 ألف سهم بقيمة 6.2 مليون ريال وذلك من خلال 147 صفقة بمعدل 1633 سهما لكل صفقة.

وكانت هيئة السوق قد وافقت على طرح 800 ألف سهم من أسهم الشركة، تمثل 26% من رأس مال الشركة، وبسعر 31 ريالاً للسهم.

وضخ 97 مستثمرا مؤهلا ما يقارب الستين مليون ريال في الاكتتاب، لتبلغ نسبة التغطية 250% .

ويُعد إدراج "الكثيري القابضة" التاسع بالسوق الموازية بعد إدراج 7 شركات عند إطلاق السوق في فبراير الماضي، و شركة أخرى الشهر الماضي.