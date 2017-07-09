بعد رفع الفائدة.. قفزة في عائد أذون الخزانة المصرية

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري قفزة في متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وزاد متوسط عائد الأذون لأجل 273 يوما إلى 22.444% من 21.155 % في العطاء السابق في الثالث من يوليو.

وقفز متوسط عائد أذون 91 يوما إلى 22.523% في عطاء اليوم من 20.951% في الثالث من يوليو.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس يوم الخميس، ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وقال رئيس قطاع إدارة الدين بوزارة المالية سامي خلاف، إن مشتريات الأجانب في أذون الخزانة اليوم بلغت ثلاثة مليارات جنيه (167.3 مليون دولار).

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 9.8 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي مقارنة مع 1.1 مليار في 2015-2016.